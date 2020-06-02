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Перестрелка в Броварах: Аваков заявил о задержании криминального авторитета (ФОТО)

19:40
Когда Авакова могут уволить, менты начинают работать - фото 1
Когда Авакова могут уволить, менты начинают работать

Днем во вторник, 2 июня, "вечный" министр внутренних дел, чья провальная работа привела к разгулу преступности по всей стране и среди ментов в частности, отчитался о задержании еще 13 человек-участников разборок со стрельбой в Броварах.

Как написал на своей странице в Twitter глава МВД, копы идентифицировали и задержали 13 злоумышленников, которые выступали на стороне местных перевозчиков.

Стрельба в Броварах: Отстраненный глава полиции Винничины стал советником главы НПУ

По словам министра, которого вот-вот могут уволить, среди упакованных спецназом оказался даже один криминальный авторитет. Именно он, известный под кличкой "Виха" или "Журавль", возглавлял группировку бандитов, которой противостояли залетные винницкие "охранники".

Как утверждает Аваков, задержанным объявили о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство. У всех обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.

Напомним, 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушек". В результате весьма плотного городского боя пострадали 3 человека.

Причиной разборок стал дележ рынка перевозок по маршруту "Киев - Бровары" после распределения лицензий назначенным Зеленским губернатором. Группировки подтянули наемников. Одни позвали местных "титушек", другие - вооруженных представителей "охранной фирмы" из Винницы.

Закончилось все это противостояние такой перестрелкой, которую Бровары, пожалуй, и не видели. Мусора, как водится, вовремя на происшествие не отреагировали. Хотя в официальных сводках и рассказывают о том, что патрульные прибыли на место через минуту после начала стрельбы, бой шел как минимум минут 10.

Из-за попустительства работы ГУ НПУ Винницкой области ее глава Юрий Педос был отстранен от занимаемой должности. Правда, его тут же повысили до советника Авакова, а руководство полиции в Киевском регионе почему-то осталось нетронутым.

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