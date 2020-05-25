На Киевщине полицейские изнасиловали девушку, НПУ грозит жесткими карами

На Киевщине полицейских заподозрили в изнасиловании,

В Кагарлыкском районе Киевской области два полицейских изнасиловали девушку. Глава НПУ Игорь Клименко принял решение о расформировании местного отделения полиции.

Об этом сообщают пресс-службы НПУ и ГБР.

"Вчера (24 мая – прим. ред.) в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции", - говорится в сообщении отдела коммуникации НПУ.

Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Как уточняет пресс-служба ГБР, один из полицейских надевал на пострадавшую противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого ее несколько раз изнасиловали.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Подозреваемые в преступлении уже задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).



Глава НПУ Игорь Клименко уже отстранил насильников от исполнения служебных обязанностей и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отделения полиции.

Отметим, что….

В 2015 г. реформа правоохранительных органов стала настоящей визиткой новой (на тот момент – прим. ред.) власти. По прошествии некоторого времени полиция успела дискредитировать себя в достаточной мере, чтобы заговорить об отставке всей верхушки МВД. Однако шеф ведомства Арсен Аваков уходить не спешит и продолжает исполнять свои обязанности уже при новом руководстве страны.