Стрельба в Броварах: Отстраненный глава полиции Винничины стал советником главы НПУ

Стрельба в Броварах: Отстраненный глава Винницкой области стал советником главы НПУ

Экс-глава ГУ НПУ Винницкой области Юрий Педос, уволенный из-за перестрелки в Броварах, устроился на новую должность.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", - рассказал офицер полиции.

В отношении других работников ГУ НПУ Винницкой области продолжаются следственные действия.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека.

По предварительным данным, причиной разборок стал конфликт между двумя группировками ("винницкой" и "броварской" – прим. ред.), которые не договорились между собой о распределении маршрутов.

Из-за попустительства работы ГУ НПУ Винницкой области ее глава Юрий Педос был отстранен от занимаемой должности.