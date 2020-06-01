Стрельба в Броварах: Отстраненный глава полиции Винничины стал советником главы НПУ
Экс-глава ГУ НПУ Винницкой области Юрий Педос, уволенный из-за перестрелки в Броварах, устроился на новую должность.
Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", - рассказал офицер полиции.
В отношении других работников ГУ НПУ Винницкой области продолжаются следственные действия.
Что было ранее?
29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека.
По предварительным данным, причиной разборок стал конфликт между двумя группировками ("винницкой" и "броварской" – прим. ред.), которые не договорились между собой о распределении маршрутов.
Из-за попустительства работы ГУ НПУ Винницкой области ее глава Юрий Педос был отстранен от занимаемой должности.