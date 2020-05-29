Владимир Зеленский SpaceX Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке война на Донбассе Досье

В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+)

12:00
В бойне в Броварах участвовали бандиты из Винницы - фото 1
В бойне в Броварах участвовали бандиты из Винницы

Утро пятницы, 29 мая, в районе Торгмаш в Броварах началось с весьма плотного городского боя с применением огнестрельного оружия. Участвовали в перестрелке десятки людей с охотничьими ружьями, травматическими и боевыми пистолетами и так далее.

Как оказалось, бойню устроили бандиты, которые крышуют легальных и нелегальных перевозчиков, работающих на маршруте "Киев - Бровары".

На изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН

Поскольку речь идет о многомиллионных доходах, для того, чтобы поделить рынок по-новому, группировки подтянули наемников. Одни позвали местных "титушек", другие - вооруженных представителей "охранной фирмы" из Винницы.

Закончилось все это противостояние такой перестрелкой, которую Бровары, пожалуй, и не видели. Десятки боевиков с помповыми ружьями, пистолетами и ножами пытались распределить квоты на поездки.

Мусора, как водится, вовремя на происшествие не отреагировали. Хотя в официальных сводках и рассказывают о том, что патрульные прибыли на место через минуту после начала стрельбы, бой шел как минимум минут 10.

В общем, вмешиваться в происходящее и пытаться прекратить замес копы даже не пытались. Лишь после того, как все рассосалось само собой, бравые полицейские решили упаковать нарушителей.

В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+) - фото 200743

По странному стечению обстоятельств, задержали только представителей одной из сторон. Причем далеко не всех.

В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+) - фото 200740

В общей сложности менты упаковали лишь 10 "залетных" наемников. У всех нашли оружие.

В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+) - фото 200741

"Открыто уголовное дело по части четвертой статьи 294 УК Украины - "Хулиганство", - отметили в полиции. - Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников".

В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+) - фото 200742

Отреагировал на ЧП, в ходе которого получили ранения как минимум три человека, и Арсен Аваков. Правда, сделал это в своем духе и чрезвычайно по-дебильному. Мол, во всем виноваты власти Киева.

"Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!. Исполнительные органы Киева и области обязаны — у вас ..прогнило", — написал министр на своей странице в Twitter.


У самого Авакова, по его мнению, не прогнило ничего. Только вот на улицах городов бандиты уже устраивают массовые перестрелки, а копы откровенно подыгрывают одной из участвующих в них сторон.

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Бровары Киевская область стрельба уголовное дело Арсен Аваков Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В ООН обеспокоены полицейским беспределом в Украине - фото 1
На изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН
09:00
Ляшко заявил о том, что в МОЗ "сделали выводы", но массово тестировать людей не будут - фото 1
В МОЗ подготовили сюрприз для украинцев ко второй волне коронавируса
08:00
Изнасилование в Кагарлыке: СМИ слили фото пострадавшей против ее воли - фото 1
Изнасилование в Кагарлыке: СМИ слили фото пострадавшей против ее воли
Вчера, 23:45
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29