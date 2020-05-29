В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+)

В бойне в Броварах участвовали бандиты из Винницы

Утро пятницы, 29 мая, в районе Торгмаш в Броварах началось с весьма плотного городского боя с применением огнестрельного оружия. Участвовали в перестрелке десятки людей с охотничьими ружьями, травматическими и боевыми пистолетами и так далее.

Как оказалось, бойню устроили бандиты, которые крышуют легальных и нелегальных перевозчиков, работающих на маршруте "Киев - Бровары".

Поскольку речь идет о многомиллионных доходах, для того, чтобы поделить рынок по-новому, группировки подтянули наемников. Одни позвали местных "титушек", другие - вооруженных представителей "охранной фирмы" из Винницы.

Закончилось все это противостояние такой перестрелкой, которую Бровары, пожалуй, и не видели. Десятки боевиков с помповыми ружьями, пистолетами и ножами пытались распределить квоты на поездки.

Мусора, как водится, вовремя на происшествие не отреагировали. Хотя в официальных сводках и рассказывают о том, что патрульные прибыли на место через минуту после начала стрельбы, бой шел как минимум минут 10.

В общем, вмешиваться в происходящее и пытаться прекратить замес копы даже не пытались. Лишь после того, как все рассосалось само собой, бравые полицейские решили упаковать нарушителей.

По странному стечению обстоятельств, задержали только представителей одной из сторон. Причем далеко не всех.

В общей сложности менты упаковали лишь 10 "залетных" наемников. У всех нашли оружие.

"Открыто уголовное дело по части четвертой статьи 294 УК Украины - "Хулиганство", - отметили в полиции. - Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников".

Отреагировал на ЧП, в ходе которого получили ранения как минимум три человека, и Арсен Аваков. Правда, сделал это в своем духе и чрезвычайно по-дебильному. Мол, во всем виноваты власти Киева.

"Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!. Исполнительные органы Киева и области обязаны — у вас ..прогнило", — написал министр на своей странице в Twitter.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020



У самого Авакова, по его мнению, не прогнило ничего. Только вот на улицах городов бандиты уже устраивают массовые перестрелки, а копы откровенно подыгрывают одной из участвующих в них сторон.