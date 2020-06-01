SpaceX Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром война на Донбассе Досье

Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых загремели за решетку

08:43
Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых загремели за решетку - фото 1
Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых загремели за решетку

Двадцати фигурантам стрельбы в Броварах объявили меру пресечения.

Изнасилование в Кагарлыке: Рада вызывает руководство полиции "на ковер"

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов. 2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - отметил министр.

А кто является организатором?

По словам замглавы МВД Антона Геращенко следствию отлично известно, кто организовал "работу" титушек в Броварах, однако от озвучивания каких-либо имен он отказался.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека. Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, причиной разборок стал конфликт между двумя "кураторами" перевозок "Бровары-Киев", которые не договорились между собой о распределении маршрутов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Перестрелка в Броварах Антон Геращенко Арсен Аваков арест
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Аваков ответит перед Радой за Кагарлык и Бровары - фото 1
Аваков ответит перед Радой за Кагарлык и Бровары - заявление
14:30
COVID-19 влупил по киевскому монастырю УПЦ МП: Его закрыли на карантин - фото 1
COVID-19 влупил по киевскому монастырю УПЦ МП: Его закрыли на карантин
13:30
В Украине вновь ослабили карантин: Что изменилось? - фото 1
В Украине вновь ослабили карантин: Что изменилось?
11:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29