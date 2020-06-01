Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых загремели за решетку

Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых загремели за решетку

Двадцати фигурантам стрельбы в Броварах объявили меру пресечения.

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов. 2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - отметил министр.

А кто является организатором?

По словам замглавы МВД Антона Геращенко следствию отлично известно, кто организовал "работу" титушек в Броварах, однако от озвучивания каких-либо имен он отказался.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека. Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, причиной разборок стал конфликт между двумя "кураторами" перевозок "Бровары-Киев", которые не договорились между собой о распределении маршрутов.