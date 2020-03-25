СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 100

СOVID-19 рассвирепел не на шутку, счет зараженных перевалил за 100

В среду, 25 марта, ГСЧС Украины озвучила обновленные данные о подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Украине. Число больных перевалило за 100.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая - 38 (1 умер), м. Киев - 31, Киевская - 22, Ивано-Франковская - 5 (1 умер), Тернопольская - 4, Днепропетровск - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Запорожская - 2, Львовская - 2, Волынская - 1, Донецкая - 1, Луганская - 1, Одесская - 1 и Черкасская - 1. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.