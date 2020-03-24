МВД будет следить за мобильниками украинцев: Для карантина

МВД будет следить за мобильниками украинцев: Для карантина

МВД может начать мобильную слежку за гражданами Украины, пребывающими на карантине.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников об украинцах, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Не исключаю, что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей", - заявил заместитель Авакова.

В пример недобросовестного отношения к карантину, Геращенко привел рассказ знакомой о девушке, прибывшей рейсом из Испании в "Борисполь" и утверждающей, что никаких обязательств о самоизоляции на нее не накладывали. В свою очередь пограничники заверили, что незадачливая туристка подписала необходимые обязательства о самоизоляции и привели копию соответствующего документа.

Как оказалось позже, героиня рассказа солгала своей матери ради того, чтобы уехать из Киева во Львов повидать своего сына.

"Конечно эта девушка теперь никуда не поедет. А если бы и поехала, то она нарушила бы условия подписки о самоизоляции. Если бы факт нарушения с ее стороны был бы установлен полицией, то она была бы задержана и оштрафована на 17 или даже 34 000 гривен", - отметил Геращенко.

Напомним, полиция будет карать работодателей из-за карантина.