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Президент Казахстану: біографія Касим-Жомарта Токаєва

Вчера, 22:15
Токаєв - президент Казахстану - фото 1
Токаєв - президент Казахстану / РБК

В Казахстані відбувається революція, протестанти хочуть повалення системи, що вибудовав Назарбаєв. Нині при владі після транзиту його соратник - Касим-Жомарт Токаєв. Хто це такий - читайте на БЕЗ ТАБУ.

біографія Касим-Жомарта Токаєва

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Казахстан Касым-Жомарт Токаев Досьє Новини Мир
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