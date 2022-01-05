Президент Казахстану: біографія Касим-Жомарта Токаєва

Токаєв - президент Казахстану / РБК

В Казахстані відбувається революція, протестанти хочуть повалення системи, що вибудовав Назарбаєв. Нині при владі після транзиту його соратник - Касим-Жомарт Токаєв. Хто це такий - читайте на БЕЗ ТАБУ.

біографія Касим-Жомарта Токаєва