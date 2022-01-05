Президент Казахстану: біографія Касим-Жомарта Токаєва
Токаєв - президент Казахстану / РБК
В Казахстані відбувається революція, протестанти хочуть повалення системи, що вибудовав Назарбаєв. Нині при владі після транзиту його соратник - Касим-Жомарт Токаєв. Хто це такий - читайте на БЕЗ ТАБУ.
біографія Касим-Жомарта Токаєва
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