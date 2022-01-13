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Почалося виведення окупаційних військ з Казахстану

14:50
Окупанти їдуть додому - фото 1
Окупанти їдуть додому

У Казахстані в четвер розпочалося виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Зараз в Алмати відбувається виведення сил інтервентів з ОДКБ.

«Церемонія» розпочалася з хвилини мовчання на згадку про загиблих внаслідок масових протестів у низці регіонів країни.

Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Росія та Таджикистан направили до Казахстану 2030 військових та 250 одиниць техніки, пише видання.

Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану буде здійснено починаючи з 13 січня поточного року протягом 10 днів.

11 січня президент Казахстану Токаєв заявив про завершення військової місії країн Організації договору колективної безпеки у Казахстані.

У Казахстані 2 січня розпочалися мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ. Незабаром вони переросли в масові протести попри те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.

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Казахстан оккупанты Касым-Жомарт Токаев Новини Мир
Укрінформ
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