Президент Казахстану дав наказ вбивати своїх громадян

Токаєв бажає крові

Касим-Жомарт Токаєв виступив з новим зверненням та дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по власним громадянам.

"Мною дано наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями та вбивцями. Нам довелося мати справу з бандитами та терористами, підготовленими. Тому їх потрібно знищувати, і це буде зроблено найближчим часом", – заявив він 7 січня.

За його словами, лише на Алмати напали "20 тисяч бандитів". Так він назвав людей, що вийшли на вулиці, обурені режимом.

"Злагоджена координація дій, боєздатність і звірина жорстокість. Це все схоже на те, що їхньою підготовкою та керівництвом займався єдиний командний пункт", – додав Токаєв.

Він заявив, що Казахстан доведе до кінця операцію проти "бойовиків": "Хто не здасться, буде знищений".

Нагадаємо, що казахські силовики відмовляються стріляти по своїм співгромадянам, але Токаєв знайшов вихід - запросив карателів з Росії та Білорусі, які не матимуть сантиментів відносно казахів.