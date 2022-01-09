Влада Казахстану заявляє, що втопили революцію у крові

Події в Казахстані привернули увагу всього світу / Гетті Іміджес

В усіх регіонах Казахстану ситуація стабілізувалася, уряд встановив контроль над оперативною обстановкою, доповіли президенту країни Касим-Жомарту Токаєву на засіданні оперативного штабу у неділю, 9 січня.

В перекладі на людську мову з диктаторської це значить, що революцію придушено й наразі починається фаза репресій та помсти.

Зазначається, що через масові протести вже порушено 125 кримінальних справ, до поліції доставлено 5,8 тисячі осіб, серед них багато іноземців.

Президент Токаєв заявив, що силовими структурами буде вжито усіх необхідних заходів для повного відновлення громадського порядку та безпеки в країні.

"Було відзначено, що у всіх регіонах країни ситуація стабілізована, встановлено контроль над оперативною обстановкою, правоохоронними органами звільнено усі раніше захоплені адміністративні будівлі, відновлюється робота комунальних об'єктів та систем життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися у Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли у масові протести попри те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено про зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття окупаційного військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.

Наразі відомо про понад 6000 затриманих, сотні загиблих та куди більшу кількість таких, що зникли без вісті.