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Назарбаєва усунули від влади в Казахстані

15:34
Назарбаєва відправили на пенсію - фото 1
Назарбаєва відправили на пенсію / РБК

Через масові протести президент Казахстану звернувся до народу. Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що замінить Нурсултана Назарбаєва на посаді голови Радбезу.

Протести у цій центральноазійській країні почались як незгода з підвищенням цін на скраплений газ, а незааром переросли у невдоволення всією системою. Лозунгом революції стало "Дід, йди".

Так казахи називають творця сучасної політичної системи країни - Нурсултана Назарбаєва. Він кілька років тому здійснив так званий "транзит" - залишив пост президента своєму соратнику Касиму-Жомарту Токаєву, а сам очолив РНБО.

При цьому статус-кво в країні зберігся - клан Назарбаєва зберіг вплив і гроші.

Так було до січня 2022, коли поротести переросли у революцію.

5 січня у своєму зверненні президент Токаєв заявив, що усуває Назарбаєва від його сінекури в РНБО. Токаєв повідомив, що замінить Нурсултана Назарбаєва на посаді голови Радбезу. Новим головою стане Токаєв.

Нагадаємо, він вже повернув старі ціни на газ, звільнив Уряд, пообіцяв вибори, але протестувальникам всього цього вже замало. Наразі вони масово беруть владу в країні, силовики переходять на їх бік, а Токаєв намагається зберегти свою владу.

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Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев Новини Мир
24 канал
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