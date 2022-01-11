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Президент Казахстану хоче швидко позбутися путінських окупантів

12:38
Росія так просто не піде - фото 1
Росія так просто не піде / МО РФ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення в країні військової місії Організації договору колективної безпеки.

За словами президента, вже за два дні почнеться виведення іноземних військових з території Казахстану.

"Основну місію миротворчого контингенту ОДКБ завершено. За два дні розпочнеться виведення миротворчого контингенту. Війська ОДКБ будуть виведені протягом 10 днів", - сказав Токаєв на засіданні парламенту.

Мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися у Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто у Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли у масові протести, незважаючи на те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану. Разом вони провели зачистки та придушили спротив - фактично втопили його у крові.

Наразі окупаційний контингент став не потрібним Токаєву, але позбутися його буде не так просто. Навіть за умов виведення інтервентів казахській владі доведеться заплатити власним суверенітетом. Що, власне, вже відбувається.

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Касым-Жомарт Токаев Казахстан оккупанты Россия Новини Мир
Укрінформ
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