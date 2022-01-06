Російські та білоруські карателі почали зачистку Казахстану

Російські карателі поспішають на допомогу диктатурі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ по допомогу проти власного народу. Росія довго з відповіддю не чекала.

ОДКБ надсилає військових до Казахстану на запит президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Про це у фейсбуці вночі 6 січня заявив премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки організації. Токаєв попросив країни ОДКБ про силову підтримку увечері 5 січня.

5 січня протести проти влади охопили великі міста Казахстану. Влада втратила контроль над найбільшим містом країни Алмати. Увечері Токаєв в ефірі державного каналу назвав ситуацію результатом зовнішньої агресії та заявив, що звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу у подоланні «терористичної загрози».

Передові підрозділи з російського складу так званого контингенту "Колективних миротворчих сил Організації договору про колективну безпеку", а насправді - карателів - вже розпочали виконання поставлених завдань. Про це 6 січня повідомляють російські інформагенції з посиланням на секретаріат ОДКБ.

«Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, ухваленого 6 січня 2022 року, до Республіки Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки направлено Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку», - сказали в секретаріаті окупантів.

До складу карательного контингенту увійшли підрозділи Збройних сил Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану.

Російські десантники увійшли до складу спрямованих до Казахстану сил, літаки Повітряно-космічних сил Росії «перекидають їх до республіки», повідомив секретаріат ОДКБ.

«Від Російської Федерації до складу Колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ. Наразі літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії здійснюється перекидання на територію Республіки Казахстан російської частини миротворчого контингенту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протистояння у Казахстані 5 січня перейшли у жорстку фазу - з вбитими та пораненими з обох сторін. Ввечері прихильники режиму перейшли у наступ і влаштували криваві зачістки.