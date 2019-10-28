Полиция "выдворит" Азов из Золотого – СМИ

Полиция "выдворит" Азов из Золотого – СМИ

В понедельник, 28 октября, к представителям Азова в Золотом прибыла полиция. Якобы для отвода последних из данного района.

Об этом сообщил журналист Макс Левин в Facebook.

"Полиция собирается выселять "Азов". Приехали только что в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали", - заявил работник СМИ.

Отметим, что полиция и вправду присутствует в районе Золотого. Об этом недавно заявил замлавы полиции Вадим Траян.

"В Золотом-4 и Катериновке работает шесть патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - отметил правоохранитель.

Спустя некоторое время появилось и детальное объяснение всего происходящего.

"Усилия полицейских направлены на обеспечение безопасности местных жителей и проведение профилактической работы, в том числе по соблюдению правил проезда блокпостов", - заявила пресс-служба полиции в Facebook.

Напомним, что 26 октября Владимир Зеленский прибыл в Золотое на Донбассе для общения с добровольцами. Но беседа почему-то не задалась. Один из добровольцев призвал гаранта провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум, однако тот сделал вид, что не совсем понял, о ком именно идет речь. ВИДЕО смотрите по ссылке.

Отметим, что несмотря на непонимание президента, в обществе и вправду присутствуют некоторые сомнения касательно реализации формулы Штайнмайера.

Как известно, согласно договоренностям сторон, на Донбассе должен пройти отвод войск. Однако из-за провокаций боевиков он все время откладывается. Кроме того Кремль возмущают требования Украины вернуть контроль над границей, что дает Украине еще один повод заявить о несоблюдении РФ упомянутых договоренностей.