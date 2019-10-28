Добровольцы вывезли оружие из Золотого. Что происходит?

Добровольцы вывезли оружие из Золотого. Что происходит?

Ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого Луганской области.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вадим Троян.

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - заявил правоохранитель.

На данный момент в районе Золотого продолжает работать полиция.

Вадим Траян

"В Золотом-4 и Катериновке работает шесть патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - добавил Траян.

Напомним, что 26 октября Владимир Зеленский прибыл в Золотое на Донбассе для общения с добровольцами. Но беседа почему-то не задалась. Один из добровольцев призвал гаранта провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум, однако тот сделал вид, что не совсем понял, о ком именно идет речь. ВИДЕО смотрите по ссылке.

Отметим, что несмотря на непонимание президента, в обществе и вправду присутствуют некоторые сомнения касательно реализации формулы Штайнмайера.

Как известно, согласно договоренностям сторон, на Донбассе должен пройти отвод войск. Однако из-за провокаций боевиков он все время откладывается. Кроме того Кремль возмущают требования Украины вернуть контроль над границей, что дает Украине еще один повод заявить о несоблюдении РФ упомянутых договоренностей.