"Я не лох": Зеленский сильно нагрубил добровольцам – ФОТО, ВИДЕО
В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Золотое на Донбассе для общения с добровольцами. Но беседа почему-то не задалась.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Началось все более менее прилично: президента пригласили попить чай. Гарант присел на дерево и приготовился слушать, однако то, что он услышал не сильно пришлось ему по душе.
Один из добровольцев призвал Зеленского провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум. Но президент сделал вид, что не совсем понял, о ком именно идет речь.
Доброволец: По всей Украине были акции.
Зеленский: Где?
Доброволец: В Николаеве губернатор там вышел, чтобы передать вам сообщение, что люди, которые собирались на эти акции "Нет капитуляции", хотят конструктивно с вами пообщаться. Ваши обещания мы все слышали. Мы бы хотели это все обсудить, не формилизировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича.
Зеленский: Ты со мной хочешь формализировать отношения?
Доброволец: Меморандумы…
Зеленский: Я с тобой?
Доброволец: Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, которые болеют за Украину.
Зеленский: Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки.
Доброволец: Я вам второй момент говорю. Я вас услышал и сказал…
Зеленский: Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны.
Доброволец: Мы нормально общаемся. Никто вас не...
Зеленский: Не что?
Доброволец: Вам передали, что происходило в Украине.
Зеленский: Кто мне передал? Я ж говорю, ты мне скажи, кто.
Доброволец: Так я же вам говорю, по Украине были акции!
Зеленский: Денис, по Украине вчера прошел дождь. Где акции, кто мне что передал? Говори, давай.
Доброволец: Я ж вам говорю, люди хотят встречи с вами.
Зеленский: Какие люди? Фамилию ты мне можешь сказать или нет? Что ты все время весь день…
Доброволец: Поликанов, Кухарчук… Ну это по разным областям.
Другой доброволец добавил, что президенту передал письмо губернатор Николаевской области Александр Стадник.
Зеленский: Ну он мне передал. Я прочитаю.
Доброволец: Вы же спросили, что там было. Я вам рассказываю.
Зеленский: Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему.
Доброволец: Какая другая тема? Мы уже с вами этот момент обсудили и я вам сказал, что еще один момент.
Зеленский: Я услышал, что окей и все. Ты мне скажи "ок" и все.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, что согласно договоренностям сторон, на Донбассе должен пройти отвод войск. Однако из-за провокаций боевиков он все время откладывается. Кроме того Кремль возмущают требования Украины вернуть контроль над границей, что дает Украине еще один повод заявить о несоблюдении РФ "формулы Штайнмайера".