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Отвод войск: боевики "обвинили" Украину в срыве

18:20
Отвод войск: боевики "обвинили" Украину в срыве - фото 1
Отвод войск: боевики "обвинили" Украину в срыве

Боевики "ЛДНР" обвинили Украину в срыве отвода войск в районе Петровское и Золотое.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на террористов.

"Сегодня вооруженные формирования Украины сорвали утвержденный контактной группой план-график по возобновлению разведения сил и средств на участке в районе Петровского", - заявил "представитель" "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По словам боевиков, "завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода".

Отметим, что со стороны марионеток Кремля регулярно звучат обвинения в адрес Украины. По факту, единственным виновником в срыве всех договоренностей является Россия, которая недвусмысленно требует нашей "капитуляции".

Напомним, что 7 октября 2019 г. из-за обстрелов боевиков сорвался отвод войск по линии Петровское и Золотое. В ответ на провокации украинская сторона заявила, что готова подождать еще 7 дней до новой попытки урегулирования ситуации. Иначе ВСУ вынуждены будут принять меры.

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