Формула Штайнмайера Авиакатастрофа АН-12 Павел Шаройко Владимир Зеленский война на Донбассе

Майдан, перекличка: тысячи людей вышли на вече по всей Украине (ФОТО)

13:00
Заигрывания с оккупантами привели к весьма масштабным акциям протеста - фото 1
Заигрывания с оккупантами привели к весьма масштабным акциям протеста

В полдень воскресенья, 6 октября, в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Одессе и других крупных городах Украины началась акция протеста против желания Владимира Зеленского и команды договориться с Путиным о капитуляции.

Если прошлые акции протеста прошли без проблем, начало сегодняшнего вече в Житомире ознаменовалось скандалом.

"Слуги народа" и Зеленский будут согласовывать с оккупантами закон об особом статусе

В город, где тусит Зеленский на форуме регионов, свезли бойцов "Беркута" из Киева, Днепра и других регионов. Когда же активисты шли на главную площадь маленькими группами, спецназовцы пытались не допустить их на место. "Отсеивали" тех протестующих, которые шли с черно-красными флагами, а также с плакатами "Нет капитуляции".

В столице до таких дикостей аваковские сотрудники не опускались - президента все же там не было.

Что же касается Киева, то на Майдан с требованиями не допустить действий по "формуле Штайнмайера" прибыли не меньше десяти тысяч не уставших от войны ветеранов, дипломатов, волонтеров, переселенцев и патриотов.

Майдан, перекличка: тысячи людей вышли на вече по всей Украине (ФОТО) - фото 189121

Напомним, боевики "ЛДНР" потребовали от Украины пересмотреть закон об особом статусе Донбасса и "призвали господина Зеленского не диктовать никаких условий".

Кроме того террористы "отказали" Украине в возвращении контроля над границей. А без выполнения последнего условия не может быть и речи о "проведении демократических выборов", которые прописаны в скандальной формуле, хотя о каких вообще выборах может идти речь, если российский телевизор в ОРДиЛО в ходе кампании не отключат.

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