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Признать Азов "террористами": в Конгрессе поставили условие

08:48
Признать Азов "террористами": в Конгрессе поставили условие - фото 1
Признать Азов "террористами": в Конгрессе поставили условие

В Конгрессе США потребовали от Госдепа признать полк Азов "террористической организацией".

The Guardian вляпались в скандал из-за "фашиствующих молодчиков" из Азова

Об этом сообщает "Голос Америки".

С соответствующим предложением к госсекретарю Майку Помпео обратились 40 членов Палаты Представителей США. Все они являются представителями Демократической партии США.

По мнению конгрессменов, "попустительство" в отношении "Азова" является непростительной ошибкой американских властей, т.к. данное формирование представляет из себя "насильственную экстремистскую группу".

В качестве дополнительного "обоснования" своей позиции, члены Палаты упомянули теракт Брентона Тарранта в Новой Зеландии. Для них связь террориста с "Азовом" "очевидна", поскольку "в своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с "батальоном " в Украине и постоянно носил символ, связанный с ним". Каких либо иных доводов конгрессмены предоставить не удосужились.

Отметим, что в самом полку на обвинения американцев пока никак не отреагировали. Продолжайте следить за новостями на "БЕЗ ТАБУ"

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Азов США Конгресс Майк Помпео Новости Украина
Голос Америки
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