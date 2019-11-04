Отвод войск в Петровском: Названа новая дата

Отвод войск в Петровском: Названа новая дата

В понедельник, 4 ноября, отвод войск в районе Петровское Луганской области так и не состоялся. В штабе ООС озвучили новую дату.

О деталях отвода сообщил командующий операции ООС Владимир Кравченко,

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", -заявил генерал.

Владимир Кравченко

Отметим, что на данный момент мирные инициативы Команды Зе пока ни к чему хорошему не привели: боевики продолжают обстрелы позиций наших войск, а намедни они и вовсе заявили о намерении провести "военные учения".

Однако несмотря на это Украина начала осуществлять положения формулы Штайнмайера. 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов сообщил о подготовке отвода войск в Петровском.. Больше по теме читайте здесь.