Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Украина не восстановит Донбасс – заявление

18:00
Украина не восстановит Донбасс – минтранспорта Криклий - фото 1
Украина не восстановит Донбасс – минтранспорта Криклий

Украина не будет восстанавливать за свой счет неподконтрольные территории Донбасса.

Зе команда отказалась от выплат пенсий жителям "ДНР" и "ЛНР"

Об этом заявил министр транспорта Владислав Криклий в эфире шоу "Право на владу".

Украина не восстановит Донбасс – заявление - фото 190592

Владислав Криклий

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", - заявил политик.

Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский бизнес вложиться в восстановление донбасской инфраструктуры. Однако отозвался лишь один предприниматель - президент группы DCH Александр Ярославский.

"Я готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут все условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов", - заявил бизнесмен.

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Александр Ярославский

А вот желающих последовать его примеру пока не нашлось. Не считая Игоря Коломойского, конечно. Ранее олигарх согласился "покрасить ларек или два".

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