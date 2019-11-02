Украина не восстановит Донбасс – заявление

Украина не восстановит Донбасс – минтранспорта Криклий

Украина не будет восстанавливать за свой счет неподконтрольные территории Донбасса.

Об этом заявил министр транспорта Владислав Криклий в эфире шоу "Право на владу".

Владислав Криклий

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", - заявил политик.

Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский бизнес вложиться в восстановление донбасской инфраструктуры. Однако отозвался лишь один предприниматель - президент группы DCH Александр Ярославский.

"Я готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут все условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов", - заявил бизнесмен.

Александр Ярославский

А вот желающих последовать его примеру пока не нашлось. Не считая Игоря Коломойского, конечно. Ранее олигарх согласился "покрасить ларек или два".