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НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно?

18:47
НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно? - фото 1
НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно?

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на НАБУ.

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление Высшего антикоррупционного суда относительно обязательства внести сведения в реестр по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины (Денис Ермак – прим. ред.) получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении ... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - часть 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды - ред.)", - заявили в НАБУ.

Как уточняет бюро, в соответствии с указанным заявлением, глава ОПУ "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". Сведения об уголовном правонарушении уже внесены в реестр с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Что было ранее?

29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ. Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

1 апреля сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу. В этот же день Денис Ермак признал аутентичность скандальных записей. 2 июня ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по скандальным пленкам.

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Новости Украина Гео Лерос Андрей Ермак НАБУ антикоррупционный суд
Радио Свобода
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