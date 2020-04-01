Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса

Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса

Брат главы ОПУ Денис Ермак оправдался за скандальные пленки, опубликованные "слугой народа" Гео Леросом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост мужчины в Facebook.

"Я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, ознакамливаться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение резюме и т. д.. Я не государственный чиновник и у меня есть ОО "Украинское Бюро Национального Развития", которое занимается разработкой, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой", - заявил Денис Ермак и рассказал о своей работе.

"На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах. Я с самого начала деятельности рассказывал свой принцип работы: нам важны именно ПРОЕКТЫ, а не люди", - подчеркнул герой пленок и обвинил Лероса в провокациях.

"Кто под меня "подкладывал" некоторые "торпеды" и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование - не знаю, но понятно, что это направленная атака на моего брата Андрея Ермака, который ОЧЕНЬ мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам (самый большой резонанс и внимание к пленкам Лероса как в РФ (Гео, это вы не их задание выполняли? Сори что спрашиваю, я верю, что вы до такого не дойдете)", - добавил Денис Ермак.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

1 апреля сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу.