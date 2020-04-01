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Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса

17:40
Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса - фото 1
Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса

Брат главы ОПУ Денис Ермак оправдался за скандальные пленки, опубликованные "слугой народа" Гео Леросом.

Гео Лерос опубликовал доказательства продажи Ермаками должности главы Энергоатома

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост мужчины в Facebook.

"Я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, ознакамливаться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение резюме и т. д.. Я не государственный чиновник и у меня есть ОО "Украинское Бюро Национального Развития", которое занимается разработкой, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой", - заявил Денис Ермак и рассказал о своей работе.

"На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах. Я с самого начала деятельности рассказывал свой принцип работы: нам важны именно ПРОЕКТЫ, а не люди", - подчеркнул герой пленок и обвинил Лероса в провокациях.

"Кто под меня "подкладывал" некоторые "торпеды" и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование - не знаю, но понятно, что это направленная атака на моего брата Андрея Ермака, который ОЧЕНЬ мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам (самый большой резонанс и внимание к пленкам Лероса как в РФ (Гео, это вы не их задание выполняли? Сори что спрашиваю, я верю, что вы до такого не дойдете)", - добавил Денис Ермак.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

1 апреля сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу.

 

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Андрей Ермак Гео Лерос Новости Украина
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