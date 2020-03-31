"Что-то интересное выложу": Лерос снова пригрозил Ермаку

"Что-то интересное выложу": Лерос снова пригрозил Ермаку

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос пригрозил выложить новые видео, компрометирующие главу ОПУ Андрея Ермака.

Об этом политик рассказал в интервью "УП".

По словам Лероса, он не знает, кто является автором скандальных видео с братом Ермака, однако это его особо не волнует. Всего в его распоряжении имеется около 30-40 часов компрометирующих материалов, часть из которых он пообещал опубликовать в недалеком будущем.

Для этого, правда, есть одно необходимое условие: его не должны посадить.

"Кому подчиняется СБУ, ДБР и сейчас Генпрокуратура ? Это назначения были Офиса президента. После Венедиктовой в ДБР осталось два ее зама, которых она туда притащила, сейчас один из них т.в.о. директора ДБР. Это полный контроль трех структур. И все эти три структуры меня по полной пытаются клепать...", - заявил Лерос, подчеркнув, что он пытался обсудить часть вопросом с президентом.

«Я пытался еще месяц назад встретиться с президентом, поговорить с ним и объяснить градус напряжения, который существует во фракции, и о существовании раскола страны. Но мне, к сожалению, не удалось. Предполагаю, что Андрей Борисович (Ермак – прим. ред. ) повлиял на это", - рассказал "слуга народа".

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.