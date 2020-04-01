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"Полный п***ц": К Леросу явилась СБУ – ФОТО

16:25
"Полный п***ц": К Леросу явилась СБУ – ФОТО - фото 1
"Полный п***ц": К Леросу явилась СБУ – ФОТО

В среду, 1 апреля, сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу.

Гео Лерос опубликовал доказательства продажи Ермаками должности главы Энергоатома

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

"Upd: говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. адвокат поехал к ним. Приехало сбу по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать дбр, и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. P.S это не первое апреля, а полный п***ц", - написал депутат.

'Полный п***ц': К Леросу явилась СБУ – ФОТО - фото 198072

Эту информацию подтвердил адвокат Маси Найем.

"По месту регистрации народного депутата Украины Geo Leros действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними. Цель - вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020. Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ чтобы получить повестки", - рассказал юрист.

'Полный п***ц': К Леросу явилась СБУ – ФОТО - фото 198073

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

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Новости Украина Гео Лерос СБУ Андрей Ермак
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