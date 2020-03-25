На Тернопольщине COVID-19 унес жизнь мужчины: Раскрыты детали
На Тернопольщине COVID-19 унес жизнь мужчины: Раскрыты детали
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус Тернопіль інфо".
"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель Монастырского района, с. Ковалевка. Мужчине было 68 лет", - говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 подтвежденных случаев заражения COVID-19, из них 3 летальных (смерть на Тернопольщине – 4-й случай), 1 человек вышел из больницы.
Для противодействия пандемии коронавируса украинские власти принимают жесткие меры:
11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.