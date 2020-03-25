На Тернопольщине COVID-19 унес жизнь мужчины: Раскрыты детали

На Тернопольщине COVID-19 унес жизнь мужчины: Раскрыты детали

На Тернопольщине COVID-19 унес жизнь мужчины: Раскрыты детали

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус Тернопіль інфо".

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель Монастырского района, с. Ковалевка. Мужчине было 68 лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 подтвежденных случаев заражения COVID-19, из них 3 летальных (смерть на Тернопольщине – 4-й случай), 1 человек вышел из больницы.

Для противодействия пандемии коронавируса украинские власти принимают жесткие меры:

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.