Мостик Кличко снова треснул. Заборчик не помог – ВИДЕО

Мостик Кличко снова треснул. Заборчик не помог – ВИДЕО

В Киеве снова заболел бедный мостик Кличко. На этот раз пострадали перила конструкции.

Как видно на видео (см. ниже), на данный момент повреждено стекло на заборе моста. Как это произошло – науке неизвестно. Хотя версии произошедшего имеются.

Уже больше месяца стеклянные части находятся вне доступа туристов: киевская власть предусмотрительно оградила их заборчиком.

На ЧП уже отреагировал "Инженерный центр". Его работники пообещали заменить треснувшую часть в среду, 31 июля.

А вот кто поможет самим инженерам – непонятно. За них уже взялось НАБУ из-за вероятной растраты средств при возведении упомянутого моста.

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.