На мостик Кличко ополчилось НАБУ. Причина "поражает"

На мости Кличко ополчилось НАБУ. Причина "поражает"

НАБУ открыло дело на работников КП "Инженерный центр", проектировавших мостик Кличко. Их подозревают в растрате бюджетных средств.

По данным источников, дело открыто по запросу юристов проекта "Тисни", обвинивших КП в не проведении архитектурного конкурса. В случае доказательства вины, правонарушителям грозит срок от 7 до 12 лет с последующей конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на срок до 3-х лет.

Отметим, что ранее по той же причине мостиком Кличко заинтересовалось ГБР. Как сообщают СМИ, Печерский районный суд позволил ГБР изъять вещие и документы из КП “Инженерный центр”. Чиновников учреждения обвиняют в "присвоении чужого имущества путем злоупотребления” (ч.5 ст. 191 УК Украины).

Упомянутое КП будто бы подделало целый ряд данных в проектной документации одиозного моста. Как результат, некие лица стали богаче на 11 млн. грн.