Мостик Кличко вляпался в скандал. Опять – ФОТО, ВИДЕО

Мостик Кличко вляпался в скандал. Опять – ФОТО, ВИДЕО

Не проходит и недели, чтобы мостик Кличко не пострадал от внимания СМИ. Неужто опять скандал, спросите вы? А как же, ответим, мы. Только послушайте…

Уделяя внимание стеклу и гравию, многие киевляне ненароком забывали посмотреть вниз. Эту незначительную оплошность исправила интернет-пользователь Дарья Мартыненко.

Пройдя у опор моста, ее пробил культурный шок.

"Уничтожена тропа, кучи земли и арматура, торчащая бокам - это последствия строительства моста для парковой зоны внизу (и для тех, кто решил там прогуляться). В проект вбахнули почти полмиллиарда гривен. очень помпезно открывали в день города. и вот теперь, больше 3 недель там никаких признаков работ, никакого движения, чтобы убрать эти развалины посреди парка", - написала девушка в Facebook.

Но на этом наша грустная история не подходит к концу. Случилось еще одно ЧП, на этот раз не по вине рабочих и КМДА.

Некая неизвестная особа решила проехаться по мосту….на джипе. Полиция уже начала поиск правонарушителей.

"За нарушение Правил дорожного движения, нарушителя ожидает административная ответственность, а какая именно - будет известно лишь после дачи объяснений своих действий как водителем, который заехал на пешеходный мост, так и свидетелями, которые были очевидцами события", - отметили правонарушители.

Напомним, у Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом.