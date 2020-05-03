Мэр Ивано-Франковска поддержал черкасского коллегу и выступил против центральной власти

Мэры бунтуют против открытых Эпицентров и закрытого бизнеса

Лидеры местных властей нескольких городов объявили фактическое неповиновение официальному Киеву, который решил не просто оставить их наедине с проблемой, но еще и указывать сверху, как надо ее решить, не забывая при этом всячески мешать горсоветам и мэрам.

Так, после решения мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о послаблении карантинных мер, хотя указ Кабмина этого не предполагает, против чиновника завели уголовное дело.

Но за него вступились и люди, и коллеги. Так, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook в открытую выступил с поддержкой Бондаренко:

"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у громад, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!!!", - написал Марцинкив.

Фактически же мэры по своему усмотрению отреагировали на устроенный Кабмином демарш с нарушениями Конституции и попытками прижать местные власти, на которых сами же и опираются в плане борьбы с коронавирусом. Ведь пока министры и приближенные распиливают гуманитарку и откатывают на госзакупках, разруливают проблему именно мэрии. При этом удерживать уставших от карантина людей без работы и нормального с ними диалога на местах также не могут. Ведь ссылаться на постановления из Киева, где небожители тусят в закрытых ресторанах и активно ведут бизнес, совершенно недейственно.

В то же время преждевременное послабление карантина, в том числе и запланированное центральными властями, может привести к возрастанию распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 11913 заразившихся COVID-19. 288 человек скончались, а 1547 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.