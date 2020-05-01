Hyatt, Sanahunt и другие: как нардепы и министры тусят в элитных заведениях на карантине

Карантин работает только для смертных / Схеми

После того, как власть имущие заявили о внедрении "жесткого" карантина и начали натравливать толпы ментов на спортсменов-нарушителей, сами они о роскошной жизни и решалове не забывали ни на секунду.

Бизнес-партнеры Авакова, "Слуги народа" и прочие небожители продолжают тусить в ресторанах, встречаться на "перетереть" в элитных гостиницах и вести богемный образ жизни.

Так, журналисты "Схем" засняли шарящегося сначала по парковке отеля Hyatt, а потом и внутри него нардепа Валерия Лунченко.

Перед ним из фешенебельного заведения уехал харьковский бизнесмен Юрий Киреев.

В течение 15 минут журналисты увидели у отеля кортеж экс-нардепа, друга и бизнес-партнера Авакова Игоря Котвицкого. Разъезжались машины парламентария и приближенного к главе МВД деятеля вместе. И поехали они в ресторан Sanahunt Lounge. Который, само собой, официально "работает только на вынос".

Как выяснилось, приезды Котвицкого и других предпринимателей в здание МВД, а оттуда -в Hyatt не были единоразовыми - личные машины и автомобили сопровождения многих деятелей расследователи-антикоррупционеры видели едва ли не через день.

А вот у Офиса президента работники СМИ увидели без каких-либо средств защиты скандального экс-прокурора Кулика и начальника Главного управления разведки Министерства обороны генерал-полковника Василия Бурбу. Тусили они там они с бывшим СБУшником, который во времена Януковича возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы и специализировался на сфере нефти и газа, Владимиром Вильчинским.

Нарушал карантинные ограничения и регионал Вадим Столар, который заехал на парковку ресторана в Конча-Заспе. И в этом заведении можно было наблюдать скопление элитных машин.

В общем, для миллионеров и чиновников никакие указы Кабмина не являются обязательными к выполнению. Как и для владельцев излюбленных ими заведений.