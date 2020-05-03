Плато Ляшко продолжается: коронавирус снова "равномерно распространяется" по Украине

Коронавирус официально поразил почти 12 тысяч украинцев

За сутки в лабораториях Центра общественного здоровья сумели выявить лишь 502 новых случая заражения китайским коронавирусом. Общее количество зараженных, которое насчитали в минздраве с начала пандемии, составляет 119143 человек.

Утром в воскресенье, 3 мая, в ведомстве отчитались об официальных данных хроники коронавирусных вспышек по стране.

По сравнению с предыдущим днем количество выявленных случаев пошло на спад - 502 против 550, что наверняка связано не с реальным падением инфицирований, а с работой лабораторий, правильно взятых проб и так далее.

Впрочем, даже такие цифры наверняка позволят власть имущим продолжать риторику о "победе над коронавирусом" и пытаться делать все для снятия ограничений как можно быстрее. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко называет сложившуюся ситуацию "выходом на плато болезни", когда "очень длительный срок количество заболевших будет равномерным".

Самих же украинцев, судя по всему, ровные цифры, которые им постоянно называют в ЦОЗ, вообще перестали пугать, поскольку огромное количество народу просто забило на карантин и шарится по улицам просто без масок, не соблюдая дистанции и попивая пивко. Кроме того, по всей стране открылось множество заведений, работа которых была запрещена Кабмином. В общем, вне зависимости от призывов Зеленского и Шмыгаля, расслабившийся и возмущенный гибридным карантином VIP-чиновников народ, решил выходить из карантина самостоятельно. И это, разумеется, приведет к новой волне заражений. Которые, возможно, просто не будут фиксировать для того, чтобы не ухудшить нарисованную "статистику успеха".

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.