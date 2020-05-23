Кличко решил ослабить карантин в Киеве: МОЗ выступил против и тут же передумал

Кличко решил ослабить карантин в Киеве: МОЗ требует обратного

В субботу, 23 мая, глава КГГА Виталий Кличко заявил о смягчении карантинные мер в Киеве, направленных на борьбу в столице. Однако в Минздраве с ним не согласились и потребовали оставить действующие ограничения в силе. Но недолго.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост мэра столицы в Telegram и брифинг главы МОЗУ Максима Степанова.

Что говорит Кличко ?

По словам столичного градлначальника, эпидемиологическая ситуация в Киеве соответствует нормам, установленным МОЗУ, поэтому:

С 12.00 (23 мая –прим. ред.) в Киеве начинает работу в обычном режиме общественный транспорт и возобновляют работу торговые заведения до 1000 м2;

и возобновляют работу 25 мая открывается метро.

Примечание: на сегодняшний день в Киеве зафиксировано 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 47 из них лишь за эти сутки.

Что говорит МОЗ?

По словам главы МОЗУ Максима Степанова, главным условием для смягчения карантина является т.н. "инцидентность" – количество новых больных за неделю на 100 тысяч населения. Нормальным показателем считается 12 и Киев ему не соответствует.

"На сегодняшний день в городе Киеве этот показатель превышает 12, он составляет на уровне 15. Поэтому, если мы говорим сегодня о переходе на другой, второй этап смягчения пока невозможен. Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Тогда будет принято соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и ЧС, и может быть (оно будет – прим. ред.) изменено", - рассказал глава Минздрава.

Немного погодя Максим Степанов неожиданно переменил свое решение.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к ослаблению карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - написал министр в Facebook.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.