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Шмыгаль рассказал, когда в Украине заработает транспорт

11:00
Шмыгаль рассказал, когда в Украине заработает транспорт - фото 1
Шмыгаль рассказал, когда в Украине заработает транспорт / РБК Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о перспективах возобновления транспортного сообщения в Украине.

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Об этом он написал в Facebook.

среду (20 мая – прим. ред.), на заседании Кабмина, мы рассмотрим вопрос восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведения спортивных соревнований ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы с участием верующих (не более 1 человека на 10 м). В то же время Правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация", - рассказал Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, когда в Украине заработает транспорт - фото 200185

Что касается восстановления авиаперевозок, то в этом случае премьер не стал делать каких-либо прогнозов, отметив лишь, что этот вопрос не решается в одностороннем порядке.

И снова о метро

Ососбенно остро вопрос о возобновлении транспортного сообщения стоит для таких городов, как Киев, Днепр и Харьков. В связи с ослаблением карантина и увеличением потока пассажиров, перед властями этих городов возникла перспектива транспортного коллапса.

Для упреждения этой проблемы мэры городов-миллионников призвали правительство "запустить" работу метрополитена.

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метро Денис Шмыгаль транспорт Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
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