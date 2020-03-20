Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято, - зам Кличко

В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации

В Черновицкой, Киевской и Житомирской областях уже объявлены режимы ЧС из-за пандемии коронавируса, но власти столицы о таком решении пока не заявили. Тем не менее, по поводу воплощения в жизнь принципиального шага чиновники уже пришли к консенсусу.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью изданию "РБК-Украина".

По словам соратника Виталия Кличко, решение о чрезвычайной ситуации введен государственной чрезвычайной комиссией по всей стране еще 10 марта, но ограничительные меры требуют ужесточения.

- Документы в данный момент проходят юридические процедуры. Позавчера мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории Киева, - отметил чиновник. - Все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряют.

Как известно, в столице не работает метро, закрыты рестораны и кафе. Тем не менее, власти вообще не сумели ограничить скопление людей на улицах и в маршрутках, ведь наземный транспорт не справляется с нагрузкой, из-за чего народ массово набивается в салоны. Это приводит лишь к распорстранению вируса, который медики не хотят диагностировать.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.