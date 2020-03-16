Кличко ужесточил карантин в Киеве: Что будет закрыто?
Мэр Киева Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для противодействия эпидемии китайского коронавируса.
Об этом глава КГГА сообщил в Facebook.
"Столица продолжает ограждать и упреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы и Украины", - заявил Виталий Кличко.
С 17 марта распоряжением главы КГГА в Киеве ограничивается:
- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;
- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
- работа предприятий общественного питания. Будут закрыты заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
- не будут работать ТРЦ, заа исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
Также временно приостанавливается работа:
- спортивных комплексов и залов;
- заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и других развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
Будут работать:
- АЗС;
- банки;
- банкоматы.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев.
На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте здесь.
16 марта Львов и Одесса ужесточили меры карантина.
11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев.
На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте здесь.
16 марта Львов и Одесса ужесточили меры карантина.
https://beztabu.net/novosti_t4952