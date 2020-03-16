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Кличко ужесточил карантин в Киеве: Что будет закрыто?

12:31
Кличко ужесточил карантин в Киеве: Что будет закрыто? - фото 1
Кличко ужесточил карантин в Киеве: Что будет закрыто?

Мэр Киева Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для противодействия эпидемии китайского коронавируса.

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Об этом глава КГГА сообщил в Facebook.

"Столица продолжает ограждать и упреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы и Украины", - заявил Виталий Кличко.

С 17 марта распоряжением главы КГГА в Киеве ограничивается:

  • передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;
  • проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
  • работа предприятий общественного питания. Будут закрыты заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
  • не будут работать ТРЦ, заа исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Также временно приостанавливается работа:

  • спортивных комплексов и залов;
  • заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и других развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Будут работать:

  • АЗС;
  • банки;
  • банкоматы.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев.

На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте здесь.

16 марта Львов и Одесса ужесточили меры карантина.

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев.

На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте здесь.

16 марта Львов и Одесса ужесточили меры карантина.


https://beztabu.net/novosti_t4952
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Виталий Кличко Киев карантин Пандемия коронавируса Новости Украина
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