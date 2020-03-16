Кличко ужесточил карантин в Киеве: Что будет закрыто?

Кличко ужесточил карантин в Киеве: Что будет закрыто?

Мэр Киева Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для противодействия эпидемии китайского коронавируса.

Об этом глава КГГА сообщил в Facebook.

"Столица продолжает ограждать и упреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы и Украины", - заявил Виталий Кличко.

С 17 марта распоряжением главы КГГА в Киеве ограничивается:

передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины ;

проведение культурных , спортивных, социальных , религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

работа предприятий общественного питания. Будут закрыты заведения быстрого питания , рестораны , кафе , бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды ;

Будут закрыты заведения быстрого не будут работать ТРЦ, заа исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Также временно приостанавливается работа:

спортивных комплексов и залов;

заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов , салонов красоты , саун , косметологических кабинетов , кабинетов массажа , парикмахерских , тату - салонов и других развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов , компьютерных клубов.

Будут работать:

АЗС;

банки;

банкоматы.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев.

На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте здесь.

16 марта Львов и Одесса ужесточили меры карантина.