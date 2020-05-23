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COVID-19 в Украине: За сутки вирус скосил жизни 17 человек

10:00
COVID-19 в Украине: За сутки не стало 17 человек - фото 1
COVID-19 в Украине: За сутки не стало 17 человек

В субботу, 23 мая, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

В МОЗ опубликовали этапы выхода Украины из карантина

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине: За сутки вирус скосил жизни 17 человек - фото 200418

Как уточнили в СНБО, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 17 человек, еще у 1050 подозревают коронавирусную инфекцию.

COVID-19 в Украине: За сутки вирус скосил жизни 17 человек - фото 200419

Напомним, 20 мая Кабинет министров Украины ослабил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В частности, правительство возобновило работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

Также в ближайшее время планируется запустить работу украинской железной дороги и восстановить авиасообщение Украины с другими странами.

Но есть один нюанс

Ситуацию с пандемией коронавируса в Украине довольно сложно назвать радужной: вот уже как несколько дней подряд суточное количество зараженных держится на отметке 400+. В связи с этим в некоторых областях страны было решено не ослаблять карантинный режим.

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Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
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