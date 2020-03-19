Кличко рассказал об открытии метро в Киеве - ВИДЕО

Кличко рассказал об открытии метро в Киеве - ВИДЕО

Глава КГГА Виталий Кличко прокомментировал слухи о скором открытии метро в Киеве.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Те люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, ответственными за транспортную отрасль. Это первое. Во-вторых, это может быть персональное мнение людей, но ни в коем случае не мудрое, взвешенное решение. Еще раз хочу подчеркнуть: мы понимаем очень большие сложности, которые на сегодняшний день есть из-за ограничения передвижения по городу. Но для чего они сделаны, я только объяснял и еще раз могу сказать, что дискутируют на эту тему люди, которые здоровы. Надеюсь, что каждый из них останется здоровым и наша задача, чтобы распространения вируса не было", – заявил мэр Киева.

Отметим, что т.н. "неспециалистом" является официальное лицо - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. Именно он на днях допустил возобновление работы киевского метрополитена. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, с 18 марта Киевский метрополитен приостановил свою работу; кроме того столица прекратила транспортное сообщение с населенными пунктами Киевской области.

Для упреждения коллапса, местные власти пообещали оптимизировать работу (маршруты) наземного общественного транспорта. Однако эти меры оказались недостаточными: как киевляне, так и перевозчики были замечены за грубейшим нарушением норм карантина.

Из-за неспособности общественного транспорта справится с нагрузкой мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин принять жесткие меры.