"Будет сложно": Кличко рассказал о новых запретах для киевлян

"Будет сложно": Кличко рассказал о новых запретах для киевлян

Глава КГГА Виталий Кличко рассказал о том, что ждет киевлян в ближайшем будущем.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Друзья! С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающих критически важные сферы жизнедеятельности города", - заявил мэр Киева, уточнив, о каких именно работниках идет речь:

медицинские работники ;

спасатели , правоохранители;

специалисты сферы ЖКХ ;

работники продуктовых магазин ов и аптек;

ов сотрудники стратегических предприятий.

Для перевозок указанных лиц будут разработаны маршруты общественного транспорта. Проезд будет осущетвлятся по спецпропускам, выданными городскими властями.

Но есть одно но

Ограничения проезда в общественном транспорте не касаются передвижения по городу личного транспорта.

Будет сложно?

Да, будет сложно.

"Друзья! Да, будет сложно. Так, Киев некоторое время не будет жить привычным ритмом, но все делается исключительно ради безопасности и здоровья граждан", - подытожил Виталий Кличко.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.