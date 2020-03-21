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"Будет сложно": Кличко рассказал о новых запретах для киевлян

15:23
"Будет сложно": Кличко рассказал о новых запретах для киевлян - фото 1
"Будет сложно": Кличко рассказал о новых запретах для киевлян

Глава КГГА Виталий Кличко рассказал о том, что ждет киевлян в ближайшем будущем.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Друзья! С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающих критически важные сферы жизнедеятельности города", - заявил мэр Киева, уточнив, о каких именно работниках идет речь:

  • медицинские работники;
  • спасатели, правоохранители;
  • специалисты сферы ЖКХ;
  • работники продуктовых магазинов и аптек;
  • сотрудники стратегических предприятий.

Для перевозок указанных лиц будут разработаны маршруты общественного транспорта. Проезд будет осущетвлятся по спецпропускам, выданными городскими властями.

Но есть одно но

Ограничения проезда в общественном транспорте не касаются передвижения по городу личного транспорта.

'Будет сложно': Кличко рассказал о новых запретах для киевлян - фото 197579

Будет сложно?

Да, будет сложно.

"Друзья! Да, будет сложно. Так, Киев некоторое время не будет жить привычным ритмом, но все делается исключительно ради безопасности и здоровья граждан", - подытожил Виталий Кличко.

'Будет сложно': Кличко рассказал о новых запретах для киевлян - фото 197580

 

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

 

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Виталий Кличко Киев карантин Пандемия коронавируса Новости Украина
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