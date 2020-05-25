Фракция "Батькивщины" вышла из карантина: Она не пробыла на нем и недели

Фракция "Батькивщины" вышла из карантина: Она не пробыла на нем и неделю

Парламентская фракция "Батькивщины" неожиданно вышла из режима самоизоляции и вернулась на работу в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщила лидер политсилы Юлия Тимошенко в Facebook.

"Самоизоляция завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу в обычном режиме. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления", - написала политик.

Отметим, что инкубационный период COVID-19 длится не менее двух недель, однако фракция "Батькивщины" пробыла на самоизоляции лишь 5 дней.

Что было ранее?

Вечером 19 мая стало известно о заболевании коронавирусом депутата "Батькивщина" Олега Мейдича. На следующий день однопартийцы политика заявили об уходе на карантин.

Напомним, что за время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.