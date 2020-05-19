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Элитный карантин: вместо заседаний ВР Тимошенко чилилась в элитном спа-отеле (ВИДЕО)

Вчера, 21:40
Тимошенко знатно отдохнула во время карантина - фото 1
Тимошенко знатно отдохнула во время карантина

Вместо того, чтобы рассматривать критичные для Украины законы о противодействии пандемии коронавируса, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко отдыхала в отеле Edem Resort Medical & Spa во Львовской области.

Как выяснили журналисты "Схем", пропуск нардепом внеочередного заседания 7 мая напрямую связан с ее тусовкой в элитном спа-отеле.

Тимошенко получила $11 миллионов от американцев

Более того, Тимошенко не появлялась не только в Раде, но и на публике ее не было видно всю неделю. Находилась она в селе Стрелки Львовской области, где функционирует гостиничный комплекс Edem Resort Medical & Spa.

Элитный карантин: вместо заседаний ВР Тимошенко чилилась в элитном спа-отеле (ВИДЕО) - фото 200241

Работники СМИ зафиксировали постоянного личного охранника ЮВТ на территории отеля, а Toyota Camry, в котором сидел водитель Тимошенко, каталась по селу.

Кроме того, "Схемы" сняли видео с выезжающим на территорию отеля "Лексусом", на котором катается правая рука политика Сергей Власенко.

Само собой, журналистам Тимошенко комментировать свой отдых отказалась. А ее однопартиец заявил, что ничего "не подтверждает и не опровергает".

Напомним, недавно стало известно, что американская фирма оплатиле Юлии Тимошенко 11 миллионов долларов "компенсации за политические преследования". Правда, задекларировала она только пять.

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