COVID-19 в Украине: Счет новых зараженных пошел на убыль, но радоваться рано

COVID-19 в Украине: Счет новых зараженных пошел на убыль, но радоваться рано

В субботу, 20 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. После нескольких дней антирекордов, счет новых зараженных COVID-19 пошел на убыль, однако радоваться пока что рано.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"20 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 841 новый случай. Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.

17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемиологическая ситуация в стране вызывает значительные опасения и правительство вынуждено продлить карантин до 31 июля.

19 июня глава правительства заявил о начале второй волны эпидемии COVID-19 в стране.