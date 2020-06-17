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Кабмин продлит карантин в Украине: Названы сроки

14:37
Кабмин продлит карантин в Украине: Названы сроки - фото 1
Кабмин продлит карантин в Украине: Названы сроки

Кабинет министров продлит карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом в Украине.

Кабмин ужесточит наказание за нарушение карантина – Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, соответственно имеем сегодня к сожалению печальные результаты…Учитывая рост числа больных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация", - заявил глава Кабмина.

Как уточнил премьер, на данный момент карантин – это единственный выход из сложившейся ситуации.

"Коронавирус никуда не исчез, угроза от него и для нашей медицинской системы, и для нас тоже никуда не исчезла. Для украинской экономики эти угрозы тоже не становятся меньше. Мы это понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного способа противостоять этой болезни ", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.

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