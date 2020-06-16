Кабмин ужесточит наказание за нарушение карантина – Шмыгаль

Кабмин ужесточит наказание за нарушение карантина – Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует ужесточить наказание за нарушение карантинных норм, направленных на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", - сказал глава Кабмина.

Напомним, что…

В марте 2020 г. Кабинет министров Украины ввел административную ответственность за нарушение карантинных норм. Несмотря на высокие штрафы (17 тыс грн и более – прим ред.) с первых же дней борьбы с COVID-19 по всей стране наблюдались массовые случаи саботажа карантинных норм. В первую очередь это касалось транспортного сообщения и правил торговли.

В мае-июня правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказывать от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.