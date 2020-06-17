Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Страшный антирекорд: COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине

09:34
Страшный антирекорд: COVID-19 COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине - фото 1
Страшный антирекорд: COVID-19 COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине

В среду, 17 июня, в Украине установлен новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19, выявленных за прошедшие сутки.

В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменится?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

Страшный антирекорд: COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине - фото 201531

"17 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Страшный антирекорд: COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине - фото 201529

Почему увеличилось количество больных COVID-19 в Украине?

По словам Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, резкое увеличение зараженных коронавирусом стало устранение очередь из тестов на COVID-19.

Кроме того свою роль сыграло ослабление карантина вначале июня, в частности из-за несоблюдения санитарных норм и массовых скоплений людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, правительство страны планирует ужесточить карантин и ответственность за его несоблюдение.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Филатов с Ко cоздаст партию мэров: Кто туда войдет? - фото 1
Филатов с Ко cоздаст партию мэров: Кто туда войдет?
12:47
Верховный суд разрешил апелляцию Януковича о конфискованных у него 1,5 миллиарда долларов - фото 1
Верховный суд разрешил апелляцию Януковича о конфискованных у него 1,5 миллиарда долларов
Вчера, 22:20
Коломойский побеждает Украину - фото 1
НБУ отзывает многомиллиардные иски против Коломойского и его компаний
Вчера, 20:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15