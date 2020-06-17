Страшный антирекорд: COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине

Страшный антирекорд: COVID-19 COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине

В среду, 17 июня, в Украине установлен новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19, выявленных за прошедшие сутки.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"17 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Почему увеличилось количество больных COVID-19 в Украине?

По словам Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, резкое увеличение зараженных коронавирусом стало устранение очередь из тестов на COVID-19.

Кроме того свою роль сыграло ослабление карантина вначале июня, в частности из-за несоблюдения санитарных норм и массовых скоплений людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, правительство страны планирует ужесточить карантин и ответственность за его несоблюдение.