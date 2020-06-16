В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменится?

В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменится?

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в одной из областей Украины было решено усилить карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета в Facebook.

По итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено:

Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортзалов, фитнес-центров;

Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие;

Разрешить проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. м.

Напомним, что…

На протяжении последней недели в Украины наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Предположительно, главной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране является массовое нарушение карантина и увеличение количества тестов на COVID-19.

Для улучшения борьбы с коронавирусом правительство страны планирует ужесточить карантинные меры, направленные на борьбу с COVID-19.