COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ

COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ

Во вторник, 22 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемостью COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"22 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 летальные, 79901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2884 новых случая. Всего проведено 2079482 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1717 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.