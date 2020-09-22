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COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ

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COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ - фото 1
COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ

Во вторник, 22 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемостью COVID-19 в Украине.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 – НАНУ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ - фото 205721

"22 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 летальные, 79901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2884 новых случая. Всего проведено 2079482 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1717 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID-19 подкосил тысячи украинцев: Печальная статистика МОЗ - фото 205722

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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