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В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 – НАН Украины

10:45
В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 – НАН Украины - фото 1
В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 – НАН Украины

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса СOVID-19.

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Об этом говорится в исследованиях Института проблем математических машин и систем НАН Украины.

"Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах", - сообщают в НАНУ.

Как уточняет источник, на данный момент в Украине "темпы выздоровления все еще намного меньше количества новых инфекций".

"Вероятно растет доля людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР тестирования", - подытожили ученые.

Что происходит сейчас?

По состоянию на понедельник, 14 сентября, в Украине 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3211 летальных, 69 543 пациента выздоровели.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 – НАН Украины - фото 205366

За сутки зафиксировано 2462 новых случая. всего проведено 1 870 790 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.

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