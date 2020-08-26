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Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменится?

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Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменится? - фото 1
Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменится?

В среду, 26 августа, Кабинет министров Украины продлил карантин на два месяца.

В Украине количество больных COVID-19 превысило 110 тысяч

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на 2 месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продолжим карантин", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кого коснется карантин?

Постановление Кабмина предписывает запрет деятельности ночных клубов, дискотек, развлекательных заведений, заведений общественного питания с организацией досуга и проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры.

Кроме того, Кабмин принял решение закрыть границы Украины для въезда иностранных граждан.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

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Новости Украина Кабмин Пандемия коронавируса Карантин в Украине Денис Шмыгаль
БЕЗ ТАБУ
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